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Тематика изданий охватывает основные отрасли промышленности. Издательство «Промиздат» видит свою задачу в формировании единого информационного пространства для профессиональной среды, а им...
Издательство «Сельхозиздат» занимается выпуском b2b журналов, которые имеют специализированную направленность, являются научно-производственными и в основном предназначены для практической...
Издательство «Афина» занимается выпуском журналов для бухгалтеров, налоговых юристов, налоговых инспекторов и имеет своей целью обеспечить читателей необходимой для работы информацией по б...
«Медиздат» — одно из ведущих и авторитетных издательств, сохранивших свой научно-интеллектуальный потенциал в России. ...
Научно-практическиежурналы по основным направлениям медицины (хирургия, терапия, педиатрия, неврология, нейрохирургия, стоматология, экономика ЛПУ, новые медицинские технологии и оборудование и др.). ...
Журналы, на страницах которых отражен широкий спектр вопросов в сфере работы кадровых служб, отделов кадров, HR-специалистов, даны рекомендации по охране труда и технике безопасности, нормированию и о...
Журналы специализированной направленности, являются научно-производственными и в основном предназначены для практической работы специалистов сельского хозяйства. ...
Научно-практические, информационно-аналитические и просто интересные журналы, которые охватывают широкий спектр человеческих интересов от глобальной экономики и политики до конкретных вопросов хозяйст...